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ضبط مركز قمار”الكتروني” في اربيل مقره الرئيسي خارج اقليم كوردستان

ضبطت قوة تابعة لمديرية مكافحة اجرام اربيل التابع لمجلس امن اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، مركزاً للقمار في العاصمة اربيل واعتقلت 4 اشخاص بينهم امرأة يديرون المكان .

في التفاصيل ، القوة وبعد استحصالها الموافقات الاصولية داهمت مكانا للقمار الالكتروني في القرية الانكليزية باربيل واعتقلت 4 أشخاص بينهم امرأة ، يشرفون على ادارته.

مالك المكان وهو من الجنسية التركية مازال طليقاً كونه متواجد حالياً خارج اربيل ، وضبطت الشرطة عددا من آلات لعب القمار في المكان .

وبحسب قائمقام مركز اربيل نةبةز عبدالحميد فإن هذا المركز فرع لآخر رئيسي مقره قبرص .

وتابع ، بالقول ان ملايين الدولارات التي كان يخسرها المقامرون بشكل يومي كان يتم تحويلها الى خارج كوردستان ، لافتاً الى ان المقامرين كانوا يشاركون في المقامرة عن طريق الموبايل ولم يكونوا يترددون على المكان.

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