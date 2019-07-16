عالية نصيف تطالب بفتح تحقيق حول قيام كمارك ميناء ام قصر بعرض سفينة تابعة للشركة العامة للموانئ للبيع

طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية بفتح تحقيق حول قيام كمارك ميناء ام قصر بعرض سفينة ألمانية كانت ضمن صفقة الشراكة بين شركة (مارلوك) والشركة العامة للموانئ للبيع .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك معلومات متداولة تفيد بأن الشركة العامة للموانئ العراقية حصلت على سفينة متخصصة في عمليات حفر واجهات الأرصفة ضمن صفقة الشراكة مع شركة (مارلوك) الألمانية، إذ قامت الشركة الألمانية بتجهيز السفينة المتفق عليها مع الموانئ “.

وبينت نصيف :” ان هذه السفينة ما أن وصلت الى ميناء أم قصر حتى بادر مركز كمارك الميناء الى الاعلان عن بيعها رغم وجودها داخل الميناء ومن دون ان تستلمها شركة الموانئ التي اتخذت موقف المتفرج ولم تتدخل ” ، متسائلة :” كيف سمحت شركة الموانئ بأن تُباع السفينة للقطاع الخاص دون ابداء موقفها؟ “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تدخل الجهات المعنية وفتح تحقيق في القضية ومنع بيع هذه السفينة، ومحاسبة المقصرين ومن سمحوا بعرضها للبيع “.