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عبدالمهدي: موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وتمت مواجهة صفقة القرن بشرف

اكد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان العراق موقف ثابت بدعم القضية الفلسطينية.
وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني ببغداد، ان “صفقة القرن تمت مواجهتها بشكل مشرف ومن اراد تمريرها اصبح في شك من امكانية تحقيقها”.
وبين ان العراق موقف ثابت من القضية الفلسطينية ودعمها، ويرفض ايضا اية مشاريع استيطات جديدة في المنطقة، “ونقف مع الشعب الفلسطيني من دون تحفظ او شرط”.
من جانبه قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، “نشيد بموقف العراق بمقاطعة صفقة القرن”.
واضاف، ان “وحدة العرق ليسن سندا للفلسطينيين فحسب انما للامة العربية”.

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