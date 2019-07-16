عبد المهدي لسفير البحرين: حريصون على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح المالكي، الذي نقل تحيات ملك البحرين وتقديره لجهود الحكومة العراقية واجراءاتها وحرصها على العلاقات بين البلدين والشعبين.

ونقل مكتب رئيس مجلس الوزراء عن عبد المهدي قوله خلال اللقاء ان “العراق يعتز بعلاقاته بأشقائه وتطوير العلاقات مع مملكة البحرين لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، مرحبا بعودة السفير ومزاولته عمله في بغداد وحرص العراق على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية وانسيابية عملها”.

واعرب عبد المهدي عن “تقديره للبحرين ملكا وحكومة وشعبا لتعاونها في هذا المجال وحرصها على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية خلال شهر حزيران الماضي، عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.