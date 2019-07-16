فضوههه گبل السحل

عباس راضي العزاوي

كم من السنوات يتوقع السياسي ان تحميه الأوضاع الأمنية او فكرة عودة الجريذية(البعثية) او الخوف من الطائفية والحرب الأهلية؟؟

لحگ العينتين على روحك فدوه لخشمك …تره ايصير كرشك ترامبوليني لو زحليگه لزعاطيط البوبجي والحوت الأزرق

لحگ.. واعمل لشعبك كانك مسحول غدا وانجز لوطنك كأنك لاطش ابدا

تره عدنه من السوادين والطفگه الهستيريه ما يكفي لتغطية سكان العالم والكواكب المجاورة ودرب اللبانه وماحولها وهم يبقه احتياط قومي للصراعات العائلية والعشائرية وطلايب فخريه وصبريه

مو تتفطن من يتناوشون كراعك…ويبدأ السحل المقدس… مايفيد بعد وروح امك وتصير سالفه بحلوگ البدو والعربية الحدث

اصفن اله واحسبه عدل عليك الحمزه تره الجماعه ايشحنون بالشارع صار اسنين وخبطت عليهم الصدك والجذب ولاتصير مثل ابو سهام الي تلگه الجيش الصدامي من دخل كربله وظل يهتف عود هو مامشترك بالانتفاضة ومناه لمن ثبت هذا مسحو بيه شوارع حي الحر طول وعرض ومابقه شي مانحك بالتبليط غير ياخة دشداشته.

وماطول تمر علينه هذه الأيام ذكرى السحل التاريخي بعد سقوط الملكية ..

اترك لخيالك الخصب تصور حال مؤخرتك الكريمة الناعمه وهي تنكرد بالتبليط كردا مبرحا.. وقد اعذر من انذر

مع تحيات قائد النصح والإرشاد في جمهورية يمعودين المتحدة