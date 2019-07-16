قبل اعتصامهم بيوم رائد فهمي يلتقي وفدا من المهندسين

استقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، يوم الأحد الماضي، وفداً من اللجان التنسيقية لاعتصام مهندسي العراق.

وطالب الوفد بتشريع قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية وتعيين جميع المهندسين، مؤكدين تنظيمهم اعتصاماً سلمياً امام مكتب رئيس الوزراء في العلاوي.

وبين الوفد ان مهندسي العراق يعانون صعوبات كثيرة، ادت الى انتشار البطالة بين صفوفهم وان الجهات الحكومية لم تساهم في خلق بيئة عمل صحيحة للمهندس العراقي.

وشدد الوفد على ضرورة تحرك الحكومة العراقية لضمان حقوقهم، وتشريع القوانين التي تضمن حصولهم على عمل وضمان اجتماعي. بدوره أكد النائب رائد فهمي على ان لجنة التخطيط الاستراتيجي البرلمانية تسعى الى تطبيق قرار حل ازمة السكن، والذي بدوره سيحرك جزءًا من اقتصاد البلد من خلال تشغيل الايدي العاملة في قطاع البناء.

وأكد فهمي على غياب التخطيط في عملية تشريع قوانين الموازنة منذ 2003، مشدداً على ضرورة تغيير فلسفة البلد في تشريع القوانين التي تلعب دوراً في انعاش الحياة الاقتصادية.

واشار فهمي الى ان اللجنة، طالبت بتوفير ملياري دولار في موازنة 2020 لإحياء البنى التحتية، وتابع ان كل ما يتعلق بمطالب الناس المشروعة، فنحن نقف معه ونسعى الى الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لهذه المطالب العادلة.

ويستمر اعتصام المهندسات والمهندسين العاطلين عن العمل في بغداد كذلك القادمين من جميع محافظات العراق بالقرب من بوابة مجلس الوزراء في منطقة علاوي الحلة.

ويطالب المهندسون السلطة التنفيذية بوضع حل لأوضاعهم وايجاد فرص عمل لهم وفسح المجال لهم للاستفادة من خبراتهم في خدمة الوطن والشعب. حضر الاعتصام عدد من أعضاء الهيئة القيادية في نقابة المهندسين في بغداد والمحافظات اضافة الى عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المهندسين.