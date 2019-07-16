Posted on by

قضية اعتداء رئيس حكومة محافظة واسط على ضابط تنتهي بتسوية عشائرية

وصفت إمارة “طي في العراق والجزيرة العربية” يوم الاثنين الاعتذار الذي تقدم به محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط في الشرطة ينتمي للقبيلة بـ”الخجول”.

وشكرت القبيلة في بيان رسمي اليوم، “وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري على جهوده تجاه الرائد محمد الطائى ازاء الموقف الذي تعرض له من قبل محافظ واسط”.

واضاف البيان انه “نثمن جهود قائد شرطة واسط على موقفه بعدما قدم استقالته امتعاضا ازاء ما تعرض له” الضابط “من اعتداء”.

وتابع البيان انه “نقدر الاعتذار الخجول الذي تقدم به محافظ واسط بعدما اعتذر للرتبة العسكرية، وكنا نامل ان يعتذر من شخصه ازاء ما مسه من اذى”.

و وجه وزير الداخلية يوم السبت بسحب الحماية من مبنى محافظة واسط على خلفية اعتداء المحافظ على احد الضباط في المحافظة.

يشار الى ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا فيديويا يظهر فيه رئيس الحكومة المحلية في واسط وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على ضابط في سيطرة “اللج” التابعة للمحافظة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close