كوردستان وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات واعادة اعمار المناطق المحررة من داعش

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، مع الجنرال سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، وجون ويلكس، سفير بريطانيا في العراق، وجيمي سورنتون، القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان، ووفد مرافق لهم، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق عموماً وإقليم كوردستان بصورة خاصة، وعلاقات أربيل – بغداد، والحل الدستوري لمشاكل أربيل – بغداد، وتدريب قوات البيشمركة ومواصلة الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة.

وفي اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين بأربيل، قدم الوفد الضيف تهانيه لرئيس إقليم كوردستان بمناسبة تسنمه مهام منصبه وعبر عن تمنياته له بالنجاح، وهنأ بارزاني القنصل البريطاني الجديد في إقليم كوردستان وتمنى له التوفيق في أعماله ومهامه الجديدة.

وكانت تنمية علاقات إقليم كوردستان وبريطانيا في مختلف المجالات، وتعاون وتنسيق العراق وإقليم كوردستان مع دول التحالف وخاصة بريطانيا بهدف القضاء على خطر الإرهاب والتصدي للتطرف، وإعادة إعمار وإيصال الخدمات إلى المناطق المتضررة من حرب داعش وعودة النازحين إلى ديارهم، مواضيع نوقشت في جانب آخر من الاجتماع.