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مدير عام صحة الكرخ يتفقد الحالة الصحية للطفلة المعنفة (سكينة) الراقدة في مدينة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية

تفقد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) الطفلة المعنفة (سكينة) التي ادخلت الى مستشفى مدينة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية

و اطلع الحجامي على حالة الطفلة الصحية و الخدمات الطبية و الصحية المقدمة لها من قبل الملاكات الطبية و الصحية و اشراف ادارة المستشفى

وقدم الحجامي مساعدة مالية الى الطفلة مؤكدا على تقديم افضل الخدمات الطبية و الرعاية الصحية

و يذكر ان الطفلة المعنفة من قبل والدها تبلغ من العمر (6) سنوات و ادخلت الى المستشفى كحالة طارئة نتيجة تعرضها لاصابات كبيرة نتيجة الضرب من قبل والدها حيث اجريت لها كافة العلاجات و الرعاية الطبية على الفور .

اعلام صحة الكرخ

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