مسعود بارزاني يهنئ المالكي والاخير يتطلع للتعاون

قدم مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التهنئة للامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي باعادة انتخابه في كربلاء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه بارزاني مع المالكي اليوم الاثنين.

واعرب المالكي “عن شكره وامتنانه للاتصال وتقديم التهاني”، مؤكداً “تطلعه إلى العمل والتعاون المشترك بين جميع الأطراف من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية في العراق”.