ندعوكم للاحتفال بمناسبة ثورة الرابع عشر من تموز الخالده .

دعوه عامه

بمناسبة الذكرى الواحده والستون لثورة الرابع عشر من تموز الخالده .

يتشرف بلاتفورم الجمعيات والمنظمات العراقيه/ هولندا

لدعوتكم للاحتفال بهذه الذكرى الغاليه على قلوب الطيبين من ابناء الشعب العراقي .

للتجمع في حدائق الزاودر پارك وجلب ما تحبون من مأكولات ..سيجلب بعض الأخوه والأخوات مناقل الشوي والفحم وباقي الترتيبات والعصائر والحلويات .

سيكون هناك برنامج ترفيهي .

التاريخ: السبت 20 تموز

الوقت : الساعه الواحده تماماً

المكان : Zuiderpark Den haag

‏Meester P. Droogleever Fortuynweg, 2533 SP Den Haag

ترام 9 النزول في منطقه Zuiderpark

سيتواجد بعض الأخوه من الساعه 13.00 الى الساعه 14.00

للمساعده في حمل ما ثقل من امتعتكم.

لنجتمع معاً في الهواء الطلق للاحتفال والترويح عن النفس وسط اجواء صداقه طيبه .

للمعلومات

الاتصال بالرقم : ميسم0633724418

او 0640329472 ابو سيزار