هل تضع اللاب توب على قدمك أثناء استخدامه؟.. انتبه أنت في خطر

يعتاد الكثير منا وضع جهاز اللاب توب الخاص به على رجليه أثناء استخدامه أو العمل عليه؛ إلا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى آثار ضارة للجسم تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

خطورة وضع اللاب توب على الأرجل

وترجع خطورة استخدام اللاب توب في هذه الوضعية إلى تعريض الجسم للأشعة الكهرومغناطيسية الضارة التي تلحق بالجسم العديد من الأمراض.

ويؤدي وضع الكمبيوتر المحمول على الأرجل إلى الإصابة بالسرطان، حتى أن الحرارة التي تنبعث من الجهاز أثناء استخدامه قد تؤدي إلى تلف الجلد بما قد يتطور إلى سرطان جلد.

كما تتسبب هذه الوضعية في إحداث آلام الظهر والرقبة، حيث إن انحناء الظهر ووضعية الجلوس الخطأ يؤديان إلى ذلك.

مخاطر وضع اللاب توب على الأرجل

وترجع خطورة استخدام اللاب توب في هذه الوضعية إلى تعريض الجسم للأشعة الكهرومغناطيسية الضارة التي تلحق بالجسم