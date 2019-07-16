بعد اوامر عبدالمهدي بترقية ضباط الداخلية والدفاع

أفاد مصدر أمني، الأثنين، عن تأخر إصدار القائد العام للقوات المسلحة الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب- مستحقي الترقية – جدول تموز.

وأوضح المصدر في تصريح اليوم (15 تموز 2019)، إلى أن “هذا التأخر يعود، إلى تواجد رئيس الجهاز الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني في اميركا، منذ نحو 10 ايام، في زيارة عائلية”.

وزاد المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، أن هذه الزيارة العائلية تسببت بـ”عدم رفع جدول الترقيات إلى عبد المهدي”.

وكان رئيس الوزراء قد اصدر اوامراً بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية منذ حوالي 5 ايام.

واشنطن تتسبب في تأخر منح الترقية لضباط جهاز مكافحة الإرهاب

بعد اوامر عبدالمهدي بترقية ضباط الداخلية والدفاع

فوتو:

منذ 55 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفاد مصدر أمني، الأثنين، عن تأخر إصدار القائد العام للقوات المسلحة الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب- مستحقي الترقية – جدول تموز.

وأوضح المصدر في تصريح خص به ديجيتال ميديا ان ار تي اليوم (15 تموز 2019)، إلى أن “هذا التأخر يعود، إلى تواجد رئيس الجهاز الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني في اميركا، منذ نحو 10 ايام، في زيارة عائلية”.

وزاد المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، أن هذه الزيارة العائلية تسببت بـ”عدم رفع جدول الترقيات إلى عبد المهدي”.

وكان رئيس الوزراء قد اصدر اوامراً بترقية ضباط وزارتي الدفاع والداخلية منذ حوالي 5 ايام.