يا آل البيت

بقلم/ مجاهد منعثر منشد

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اسْتَعْصَمْتُ بآلِ البيتِ هم عشقي وغرامي

أرجو النجاةَ بعشقِهم غايةُ سلوتي ومَرامِي

محمدٌ وآلُه ذُخري وسَنَدي يومَ القِيامِ

حِصَتي القائمُ الحيُّ وحرزِي ذاكَ الإِمامِ

هو الشمسُ لي والبدرُ في جُنْحِ الظَّلامِ

جدُّه الـمُصْطَفَى سيدٌّ على كُلِّ الأَنامِ

البعدُ لا يمنعُنِي أُهدِي صَلاتِي وسَلامِي

ودُعائِي بشَربةٍ من كوثرٍ لا أكونُ ظامٍ

يُنْجِيني المُختارُ من النارِ وشرِّ السقَامِ

يرفعني علي الدرِّ عن سقَرٍ فوقَ الغَمامِ

والبِضْعَةِ بالكساءِ اليمَانِي عن جهنَّم تُغَطِّينِي

التسعةُ المعصومون خيرُ ناصرِي و مُعينِي

استجيرُ بحبِّهم من كلِّ خطيئةٍ وأَحتَمِي

بلسمُ ذكرِهِم يُشفِي الجِراحَ فَيهدأُ ألمِي