10.7 ألف مسيحي غادر العراق بعد أحداث داعش نصفهم في الأردن

أكد مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن الأب الدكتور رفعت بدر أن الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط يسهم في محاربة التطرف.

ولفت إلى أن خطاب الكراهية إنما هو خطاب الجهل، لأن الناس تكره ما تجهله.

وقال الأب بدر، في تصريحات لـ(سبوتنيك)، إن “الوجود المسيحي يساهم في إزاحة ستارة الجهل أو سوء الفهم أو الأفكار المسبقة”.

وأضاف “في أحيان كثيرة نتكلم عن خطاب الكراهية لكن أنا أعتقد أنه هو خطاب الجهل. أنا أكره ما أجهله، لا أعرف المسيحي جيداً لذلك أفتي بأنه لا يجوز معايدة المسيحي لكن عندما أعرف المسيحي جيدا وأدرك أنه جار جيد وصادق وصدوق وأهل للثقة أنا تعرف عليه وهذه المعرفة تجعلني أزيل مشاعر الكراهية تجاهه”.

وتابع الأب بدر قائلاً “لا أعتقد أن المواطن المسلم الذي يتعامل يوميا مع المسيحيين يلجأ إلى خطاب الكراهية كما رأينا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ويؤكد الأب بدر أن “وجود المسيحيين في المنطقة يدل على سعة صدر الإسلام والمسيحية ويعكس قبول الآخر”.

وأكد بدر على أن “التعاليم الدينية في المجتمع مهمة جدا وبخاصة في المدارس لأننا نربي الجيل الصاعد على أن يكون واسع الإدراك عميق الفهم”.

وقال الأب بدر، إن “عدد العراقيين الذين لجأوا الى الاردن بعد مرحلة داعش في العراق، 10700 شخص، رغم أن المتوقع كان 2000 شخص”.

يذكر أنه في العام 2014 وبسبب تمدد تنظيم داعش الإرهابي في مساحات واسعة من العراق وسوريا، تم تهجير وطرد عدد كبير من المسيحيين في العراق من قبل التنظيم بسبب ديانتهم.

وأضاف الأب بدر “أعتقد أن 4000 أصبحوا في الخارج، أي أنهم تمكنوا من الحصول على تأشيرة السفر إلى دول أخرى، وبقي في الأردن 6000″، مشيرا إلى أنه في الأردن “عراقيون سابقون هاجروا من العراق قبل مرحلة داعش”.

وحول ما إذا كانت هناك جهود أردنية لحث المسيحيين العراقيين على العودة إلى ديارهم بعد أن تم تحرير الأراضي العراقية من “داعش”، قال الأب بدر “حسب مواثيق الأمم المتحدة، العودة يجب أن تكون طوعية، لا تستطيع لا الدولة الأردنية ولا الكنيسة الخاصة بهم أن تجبرهم على العودة”.

وأضاف “الآن هل هناك اشخاص مستعدون للعودة؟ أنا أشك بذلك”.