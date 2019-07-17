أنا وبيروت … مقاطع شعرية

1

سنمضي الى الهياكل المسلحة بالورود

سنتفقد الأشياء بعين أرزية

سنلمس جدران البحار

سنأخذ حرفا من كل حبة ملح واخر من كل حبة رمل

ونضع قطعة من الحرية

أنا وبيروت

2

سنقول ما حصل

سنتحدث عن بطولاتنا هزائمنا

سنمنح دلو الهوى كل اللحظات التي جلبناها من السقوف الحمراء

سنعطي كل الكلمات

ونأخذ إعترافاتنا الى النجوم

أنا وبيروت

3

الكثير من القصائد

الكثير من السطور الجامحة

الكثير من الشعارات الثورية

الكثير من الصور الحارة

الكثير من الفوضى

الكثير من الأبعاد

من كل شيء سنأخذ الكثير

حتى نستعيد الكثير من الأشياء

أنا وبيروت

4

حديثنا لم ينتهي ولن ينتهي

نبني قلاعا من علب التبغ وزجاجات الفودكا

نختار الكؤوس التي رسمنا عليها صخورنا كي تحرس طيشنا تراهاتنا

نتناوب على إظهار وشومنا

نتناول الوانها على حدود الإبرة

أنا وبيروت

5

نستبدل الرسوم بالوجوه

نكسر رسمة نحطم وجها

نفتح جرحا نخيط جرحا

نسكب الدم في نصوصنا التي لم تنتهي ولن تنتهي

أنا وبيروت

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب