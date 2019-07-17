ابتهاجاً بحلول ذكرى الثورة المجيدة “ذوو القبعات الحمر” يجوبون بغداد في مسيرات آلية

في مناسبة حلول الذكرى الـ 61 لانطلاق شرارة ثورة 14 تموز المجيدة، دعت لجنة بغداد للحزب الشيوعي العراقي، رفاقها وأصدقاءها إلى الإسهام في فعاليات ونشاطات جماهيرية، للتعبير عن أهمية هذه الثورة في تغيير مسار العراق اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتأثير على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

في الرصافة ..

الانطلاقة الأولى للفعاليات بدأت مساء الجمعة الماضية 13 تموز، من أمام مقر اللجنة المركزية للحزب في ساحة الأندلس. إذ نظمت لجنة المثقفين في الحزب برفقة اللجنة المحلية في الرصافة الثانية، مسيرة آلية جابت فيها شوارع منطقتي الكرادة وبغداد الجديدة، مرورا بمنطقة الزعفرانية، حتى “ناحية جسر ديالى”.

واستقبل المواطنون المسيرة بابتهاج وفرح، وتسلموا من اللجنتين المحليتين نسخا من بيان اللجنة المركزية لمناسبة الذكرى الـ 61 للثورة وغيره من البيانات الصادرة عن الحزب.

اللجنة المحلية العمالية للحزب، نظمت برفقة اللجنة المحلية في الرصافة الأولى، أيضا مساء الجمعة، مسيرة آلية مماثلة، جابت فيها شوارع منطقة الكرادة داخل، وشارعي “السعدون” و”النضال” في اتجاه منطقة الكرادة خارج، ومرورا بساحة التحرير.

وبدت هذه المسيرة أشبه بـ “زفة عرس وطنية”. إذ زينت السيارات بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعارات الثورة، وسط تصفيق وأهازيج المحتفلين الذين ارتدوا قبعات حمراً.

اما اللجنة المحلية في الرصافة الثالثة، فقد جابت في مسيرتها الآلية مناطق “حي أور” و”الشيشان” ونهاية مدينة الشعب، وصولا إلى “حي البنوك”.

وكانت السيارات التي تحمل المحتفلين الذين ارتدوا قبعات حمرا، تتوقف في الشارع بين الحين والآخر، ليلتقي المحتفلون جموع الناس ويقدموا لهم نسخا من بيان اللجنة المركزية في مناسبة ذكرى الثورة، ويتبادلوا معهم الحديث حول الذكرى وأهميتها.

وواصلت اللجنة المحلية في الرصافة الثالثة مسيرتها مرورا بتقاطع “جامع النداء” ومناطق “حي القاهرة” و”الصليخ الجديد” و”حي التجار”، انتهاء بـ “مدينة الشعب” ذات الكثافة السكانية العالية.

منظمة الحزب في منطقة الحسينية، أيضا نظمت مسيرة آلية جابت فيها العديد من شوارع المنطقة التي يتجمع فيها المواطنون.

ووزع المشاركون في المسيرة، الذين اعتمروا قبعات حمرا، على المواطنين نسخا من المنشورات الصادرة عن الحزب في المناسبة. وقد لاقوا ترحابا كبيرا من المواطنين الذين أشادوا بالحزب وهو يحتفل بذكرى الثورة بطريقة مميزة.

وفي مدينة الثورة (الصدر) نظمت اللجنة المحلية للحزب مسيرة آلية طافت فيها العديد من الشوارع والساحات العامة.

وزينت اللجنة المحلية السيارات التي أقلت المحتفلين، بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعار الجمهورية. وقد انطلقت المسيرة من “ساحة 83” مرورا بـ “ساحة 55″، و”شارع الفلاح” و”منطقة الداخل”، وصولا إلى “ساحة مظفر”.

وكان المحتفلون يطلقون عبر مكبرات الصوت أهازيجهم الحماسية التي تمجد الثورة ومنجزاتها، ويوزعون في الوقت ذاته على المواطنين نسخا من منشورات الحزب في المناسبة.

..وفي الكرخ

وفي جانب الكرخ من بغداد كانت للجان المحلية للحزب نشاطات متميزة. إذ قامت اللجنة المحلية في الكرخ الأولى بالتعاون مع هيئة المقرات للحزب، بتزيين مجموعة من السيارات بالأعلام العراقية ورايات الحزب وشعار الجمهورية.

وجابت السيارات وهي تحمل المحتفلين الذين اعتمروا قبعات حمرا، شوارع منطقة “حي الجامعة”، مرورا بـ “نفق الشرطة” وحيي “المأمون” و”سيد الحليب” و”ساحة الرواد” وشارع “أبو جعفر المنصور”، انتهاء بـ “ساحة 14 رمضان”. وقد كانت ترافق المسيرة فرقة موسيقية شعبية أثارت بعزفها الحماسي أجواء من البهجة بين المحتفلين والجمهور.

فيما طافت المسيرة الآلية التي نظمتها اللجنة المحلية في الكرخ الثانية، أحياء “الري” و”المعالف” و”التراث”.

وكان المحتفلون، الذين ارتدوا قبعات حمرا، يترجلون من سياراتهم ويتجولون في الشوارع للقاء المواطنين وتزويدهم بنسخ من البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب في المناسبة، وغيره من منشورات الحزب.

حوارات مع المواطنين

هذا وتجاذب “ذوو القبعات الحمر” التابعون إلى جميع اللجان المحلية للحزب في الرصافة والكرخ، خلال مسيراتهم، الحديث مع جماهير واسعة من المواطنين، مذكرين بالدروس البليغة التي قدمتها الثورة المجيدة، ومعرفين بإنجازات الثورة على مدى عمرها القصير، فضلا عن موقف الحزب من اداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها الحكومي، وتشديده على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وقد لمس المحتفلون تفاعلا كبيرا من المواطنين، الذين تجمهروا حول السيارات معبرين عن سرورهم وارتياحهم لهذه المبادرة. فيما سهرت القوات الأمنية على أمن المسيرة وحمايتها، وأسهمت في تسهيل انسيابية حركة السير.