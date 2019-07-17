اعادة تشغيل ميناء نفطي في البصرة عقب حريق كبير

اعلن اعلام نفط البصرة عن اعادة تشغيل ميناء الحفكة عقب حريق كبير نشب صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان لاعلام نفط البصرة، “في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم 16/07/2019 حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة النفطي وتمت السيطرة على الحادث وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة جدا لأربعة من أفراد الطاقم”.

واضاف، “بعدها إعيدت الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل. ولاتوجد توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في وقت سابق من اليوم من اخماد الحريق واخلاء اكثر من 100 موظف في الميناء.

ووقع الحريق صباح اليوم بالتحديد في سكن العاملين، ولم يتم تسجيل ضحايا.

وقالت مصادر ان سبب الحريق غير معروف بعد، وتم التحقيق حولها.