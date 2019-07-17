الأخضر يدشن رحلته إلى مونديال 2022 بمواجهة على أرضه وبين جمهوره

الآسيوي وضعه في التصنيف الأول… والقرعة تُسحب الشهر المقبل

الرياض: فهد العيسى وعماد المفوز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الاثنين)، أن قرعة التصفيات الآسيوية المؤهِّلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ستُسحب في 17 يوليو (تموز) المقبل في كوالالمبور.

وستشمل القرعة 40 دولة تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات تشمل كل مجموعة خمسة فرق استناداً إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الشهر.

وستلعب الفرق بعضها أمام بعض بنظام الذهاب والإياب على أن تقام المباريات بدايةً من الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل حتى التاسع من يونيو (حزيران) 2020.

ويتأهل 12 منتخباً، وهي أصحاب الصدارة في كل المجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة من أصحاب المركز الثاني، لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وسينافس أفضل 24 منتخباً بخلاف هؤلاء في دور منفصل للتصفيات بحثاً عن 12 مكاناً متبقياً في كأس آسيا والتي تضم 24 منتخباً.

وسيتم تحديد الفريق الأخير ضمن المستوى الخامس لاحقاً بعد إلغاء مباراة الإياب بين سريلانكا ومكاو بعد رفض الفريق التابع للمستعمرة البرتغالية السابقة السفر إلى كولومبو متعللاً بمخاوف أمنية عقب هجمات وقعت خلال قداس عيد القيامة في أبريل (نيسان) الماضي.

وكانت مكاو متقدمة 1 – صفر عقب مباراة الذهاب التي أُقيمت في وقت سابق هذا الشهر.

ووضع تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بالتصفيات الآسيوية، السعودية والإمارات وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والصين، في المستوى الأول. وفي المستوى الثاني «العراق وأوزبكستان وسوريا وسلطنة عمان ولبنان وقرغيزستان وفيتنام والأردن». وفي المستوى الثالث «فلسطين والهند والبحرين وتايلاند وطاجيكستان وكوريا الشمالية وتايوان والفلبين». وفي المستوى الرابع «تركمانستان وميانمار وهونغ كونغ واليمن وأفغانستان والمالديف والكويت وماليزيا». وفي المستوى الخامس «إندونيسيا وسنغافورة ونيبال وكولومبيا وبنغلاديش ومنغوليا وجوام ومكاو وسريلانكا».

وقال نعيم البكر نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة الفدم سابقاً، إن وجود المنتخب السعودي في المستوى الأول في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بناءً على ترتيبه في التصنيف الأخير، حيث يحتل المركز السابع على مستوى القارة الآسيوية والمركز 69 عالمياً.

وحدد الاتحاد الآسيوي مشاركة 40 منتخباً في قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لمنتخبات القارة الآسيوية قُسمت على خمس مستويات وكل مستوى 8 منتخبات ويتأهل 12 منتخباً للدور الثالث (الأول وأفضل 4 من المركز الثاني).

وكانت منتخبات منغوليا وبنغلاديش وماليزيا وكمبوديا وغوام قد تأهلت من الدور الأول، وتبقى مباراة سيرلانكا ومكاو سيتحدد من خلالها المنتخب المتأهِّل في المستوى الخامس.

وستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، وستنطلق التصفيات يوم 5 سبتمبر 2019 وتنتهي يوم 9 يونيو 2020، وسيلعب الأخضر أولى مبارياته خارج أرضه يوم 10 سبتمبر 2019، ويختتم مبارياته على أرضه يوم 9 يونيو 2020، ويتأهل إلى النهائيات أربعة منتخبات من القارة الآسيوية إضافةً إلى نصف مقعد يخوض الملحق.

يذكر أن المنتخب السعودي يعيش فراغاً فنياً منذ انتهاء كأس أمم آسيا التي جرت في الإمارات خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عقب رحيل مديره الفني الأرجنتيني خوان بيتزي الذي لم يجدد عقده بسبب تقرير فني تم رفعه من قبل اللجنة الفنية المنبثقة عن اتحاد الكرة السعودي ليصادق عليه مجلس الإدارة الأخير رغم وجود منافسات دولية تنتظر المنتخب السعودي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسجل الأخضر السعودي غياباً مزعجاً عن المباريات الودية منذ مارس (آذار) الماضي، حيث تعد مباراته أمام غينيا الاستوائية التي جرت في 25 مارس الماضي وانتهت لصالح الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين هي الأخيرة في سلسلة مواجهاته وقبلها بأيام قليلة خسر الأخضر السعودي من نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، وخاض المواجهتين بتشكيلة من لاعبين غير معروفين على الصعيد الدولي وبمدرب مؤقت.

هذا الفراغ الفني الكبير الذي يعيشه الأخضر السعودي يثير القلق لدى الشارع الرياضي السعودي خصوصاً أن المنتخب السعودي تنتظره استحقاقات مهمة ويحتاج مدربه القادم إلى فترة زمنية حتى يتعرف خلالها على مستويات اللاعبين ليصل إلى التشكيلة المثالية التي سيخوض بها غمار المنافسات القادمة.

ويُتوقع أن يفتح مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المقبل بقيادة ياسر المسحل المنتظر تزكيته في الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد كرة القدم ملف مدرب المنتخب السعودي بصورة فورية، حيث يبدو أهم الملفات على طاولة الرئيس المقبل للاتحاد.