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‹الإصلاح› يتحدث عن وزراء «فاشلين» في حكومة عادل عبدالمهدي

أكد تحالف ‹الإصلاح والإعمار›، اليوم الثلاثاء، وجود عدد من الوزراء «الفاشلين»، حسب وصفه، في حكومة عادل عبدالمهدي، فيما كشف عن تحركه لتغييرهم.

وقال النائب عن التحالف محمود ملا طلال : «خلال عملنا الرقابي في البرلمان طيلة الفترة السابقة، تم تسجيل الكثير من الملاحظات على عدد من الوزراء»، وتابع «من بينهم وزراء فاشلين لم يقدموا أي شيء لغاية هذه اللحظة، بل لمسنا تراجعاً كبيراً في الوزارات التي يقودونها».

محمود ملا طلال

وأضاف ملا طلال، أن «هناك حراك من نواب من كتل سياسية مختلفة، لاستجواب هؤلاء الوزراء وتغيير بعضهم، خصوصاً أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أكد عدم معارضته على تغيير أي وزير تقدم عليه مؤشرات فشل في عمل أو شبهات فساد».

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