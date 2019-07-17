التجارة تعلن ارتفاع معدل تسويق الحنطة في الموصل لأكثر من نصف مليون طن

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تسويق الحنطة في الموصل الى أكثر من نصف مليون طن.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على حملة تسويق الموصل قاسم حمود، إن “إجمالي التسويق في محافظة نينوى بلغ حتى يوم 15 تموز 508393,140 طنا”.

وأضاف، أن موقف التسويق لفرع نينوى كان وفق جدول التسويق الآتي:

سايلو بازوايا/ 105493,700 طن

سايلو الوائلية/ 96312,980 طن

سايلو مخمور/ 92276,800 طن

ساحة مشيرفة/71205,960 طن

سايلوالموصل/ 24461,720 طن

ساحة الموصل / 63795,080 طن

سايلو تلعفر / 54846,900 طن

يذكر ان الموسم التسويقي هذا العام هو اكثر المواسم غزارة في الكميات المسوقة لمخازن وزارة التجارة وفي تاريخ زراعة الحنطة في البلاد. وكانت كميات الحنطة المسوقة الى نينوى فقد اخذت بالتصاعد.

وكان وزير التجارة محمد هاشم العاني اكد في وقت السابق شراء نحو أربعة ملايين طن من الحنطة المحلية مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وكان وزير التجارة قد اعلن في منتصف نيسان الماضي بدء الموسم التسويقي في عدة محافظات عراقية موضحا بأن هذا الموسم سيكون الاكبر من حيث استلام الكميات المسوقة من الحبوب في ظل توقعات ومؤشرات زيادة مساحات الارض المزروعة وتوفر الاجواء المناسبة.