العراق يلجأ لشركة امريكية لايقاف خسارة 15 مليار دولار سنوياً

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عن التوقيع يوم غد الأربعاء على مذكرة التفاهم الخاصة باستثمار غاز ارطاوي في البصرة جنوبي البلاد بين شركتي غاز الجنوب وهنويل الأمريكية وبحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان هذه المذكرة التي تتحول لاحقاً الى عقد تهدف الى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية، وتاتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول محافظة البصرة، بهدف تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة.

ويحرق العراق سنويا حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط جنوبي البلاد، وتتجاوز كلفتها أكثر من 15 مليار دولار سنويا، بحسب خبراء نفط.