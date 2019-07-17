الكردي: الأمومة دفعتني للتخلّي عن الشهرة

قالت الفنانة الأردنية رانيا الكردي (إن الأمومة هي التي دفعتها للتخلي عن أضواء الشهرة وابتعادها عن المجال طوال الـ14 عامًا السابقة)، مشيرة إلى (أن الشهرة تحتاج للكثير من التضحيات، على رأسها الخصوصية التي تحتاجها أي أسرة). وقالت في تصريحات تلفزيونية(كنت أعلم أن هناك نوعًا من أنواع التضحية عندما أكون في هذا المجال.. يعني ما راح تضحي بحياتك العائلية أو إنه الواحد يسافر ويقعد في أي مكان من دون حدا يتصور معه يا إما تبتعد عن الشهرة لكي تحافظ على خصوصيتك). وتابعت(أنا كنت رجعت للأردن بعد الانتهاء من برنامج سوبر ستار.. وصار عندي ولد وبنت أعمارهم ما بين 14 و12 عامًا.. فكان توازن ما بين أكون أم وإني أشتغل كان كتير صعب.. وقعدت فترة كبيرة من غير شغل.. ومن 6 سنوات قررت أروح لبريطانيا لإني كنت أريد تغيير النمط اللي أنا عايشته).وأكدت (أن ابنتها الآن دخلت مجال التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل بريطاني)، مشيرة إلى (أنه من المؤكد أن عملها كفنانة كان له دور إيجابي في حب ابنتها لهذا المجال).