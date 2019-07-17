المالية النيابية تكشف حقيقة “جدول” زيادة رواتب المتقاعدين

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة جدول زيادة رواتب المتقاعدين ، المنتشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد الصفار، ان “ما نشر في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جدول يظهر فيه زيادة برواتب المتقاعدين، غير صحيح، وهذا الجدول غير رسمي، ولا وجود له في البرلمان او مجلس الوزراء”.

وأكد الصفار ان “هناك نية لدى مجلس النواب ، لزيادة رواتب شريحة المتقاعدين ، لكن هذا الأمر يتطلب عمل وتوافق واتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن ماضون بذلك”.

وكانت وسائل إعلام محلية، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت جدولاً سُرَّب من مجلس الوزراء قيل انه في طريقهِ إلى البرلمان ، يوضح حجم الزيادة على رواتب المتقاعدين، من الأدنى إلى الأعلى، ويكون فيها أقل راتب هو 800 ألف دينار عراقي.