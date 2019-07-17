النائب رائد فهمي يلتقي وزير الداخلية

التقى النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي أمس الأول الاثنين، وزير الداخلية السيد ياسين الياسري. وناقش معه الملف الأمني في البلاد، وما تقوم به الوزارة من جهد في مكافحة الإرهاب، واستفسر منه عن توجهات الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي واولياتها خلال الفترة القادمة.

وأشار الياسري إلى ان من أولويات الوزارة تطوير الحوكمة الالكترونية لأجل تسهيل معاملات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وكسب ثقة المواطنين.

وجرى النقاش أيضا حول موضوع المفسوخة عقودهم من أبناء وزارة الداخلية واكد وزير الداخلية على ان الوزارة قد نسقت عملها مع وزارة المالية وسيفتح باب التقديم مجدداً حتى يوم الاحد القادم 21/ 7/ 2019.

..وزيارة إلى مؤسسة السجناء

زار الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن سائرون، بصحبة النائب احمد جعفر، أمس الأول، مؤسسة السجناء، حيث تم طرح المشاكل التي يعانيها السجناء السياسيين وخاصة سجناء عام 1963، لغرض سرعة انجاز معاملاتهم.

وسلم فهمي إلى رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، مذكرة جاء فيها : عرض عدد من سجناء 1963 معوقات عدة تواجههم راجين النظر فيها واجراء اللازم، من بينها تطبيق قانون المؤسسة اسوة بالسجناء الآخرين وذلك فيما يتعلق بالتعويضات المالية وتسهيل معاملات السجناء السياسيين الشيوعيين، إضافة الى استحقاق الشيوعيين في توزيع الأراضي السكنية وشمول عوائل المتوفيين منهم، فضلا عن تخصيصات السفر والعلاج والحج وسلفة البناء التي لم تمنح الى سجناء 1963 حتى الآن.