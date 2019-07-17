بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة

اعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء عن الاتفاق مع الرئاسات الثلاث في العراق على بدء اللجان الفنية بين اربيل وبغداد بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال بارزاني في تصريح ادلى به للصحفيين عقب اجتماع جمعه مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عصر اليوم في بغداد ان “الهدف من زيارتنا هو من اجل البدء بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد”.

واضاف ان “تفهما جيدا جدا تحقق بنتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث”، لافتا الى انه “في المستقبل القريب سيتم البدء بالحوارات الفنية لحل المسائل الخلافية بين اربيل وبغداد”.

من جهته وصف الحلبوسي “زيارة بارزاني والوفد الحكومي المرافق له بالمهمة لحل المشاكل والخلافات العالقة”.

واضاف ان بارزاني والوفد الحكومي لإقليم كوردستان عبرا عن صدق نواياهم ازاء معالجة المشاكل، مؤكدا ان الخلافات بين اربيل وبغداد سيتم حلها وفق الدستور.