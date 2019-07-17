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(بالفيديو والصور) حريق في ميناء البصرة العائم .. يتم منه تصدير الخام للأسواق العالمية

(بالفيديو والصور) حريق في ميناء البصرة العائم .. يتم منه تصدير الخام للأسواق العالمية

 اندلع حريق في ميناء البصرة العائم ، اقصى جنوب العراق ، اليوم الثلاثاء ، وبينما تم اخلاء جميع الموظفين في الميناء ، وتشكيل لجان تحقيق لمعرفة سبب الحريق ، وصل وزير النفط ثامر الغضبان، الى موقع الحريق .

وقال مصدر أمني، لـ(باسنيوز) ان “حريقاً اندلع في ميناء البصرة العائم وهو الميناء الرئيسي في عملية تصدير النفط الخام العراقي للاسواق العالمية”.

وبين المصدر، ان “فرق الدفاع المدني، تعمل حاليا على اخماد الحريق والسيطرة، عليه، لمنع تمدده الى مناطق نفطية اخرى”.

وأضاف المصدر الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه انه “تم اخلاء 111 موظفا كانوا في ميناء الخفكة النفطي اثناء اندلاع الحريق ، فيما تم تشكيل لجنة عليا، للتحقيق في اسباب اندلاع الحريق”.

وختم المصدر قوله ان “وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، وصل، قبل قليل، الى موقع ميناء الخفكة للوقوف على تداعيات الحريق”.

معرض الصور

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