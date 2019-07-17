النفط: توقيع مذكرة تفاهم لإستثمار غاز أرطاوي

تعليق البطاقة الوقودية ورفع حصة نينوى من البنزين

نينوى – سامر الياس سعيد

علقت وزارة النفط، العمل بالطاقة الوقودية ورفعت حصة محافظة نينوى من مادة البنزين. وذكرت شركة توزيع المنتجات النفطية امس (في الوقت الذي علقت فيه العمل بالبطاقة الوقودية لانتفاء الحاجة لها رفعت وزارة النفط ممثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية حصة محافظة نينوى من الوقود الى مليون وتسعمائة الف لتر بواقع زيادة وصل الى مئتي الف لتر عن الحصة السابقة)، وتعهدت الشركة (بتلبية كامل احتياجات المحافظة من الوقود بالتزامن مع عودة الحياة تدريجيا الى وضعها الطبيعي فضلا عن الاستمرار بدعم مخيمات النازحين). وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين خلال مؤتمر صحفي جمعه بمحافظ نينوى منصور مرعيد ان (الشركة رفعت حصة نينوى في الوقت الحالي الى مليون وتسعمائة الف من مادة البنزين مع الابقاء على حصة زيت الغاز على حالها لكفايتها في الوقت الحالي وزيادتها اذا استوجب الامر، فضلا عن امكانية اطلاق بطاقات النفط الابيض لتجهيز العوائل قبل دخول فصل الشتاء). وأشار الى ان (الوزارة والشركة تملكان من الخزين الكافي لسد احتياجات المحافظة) مؤكدا ان (زيارته للموصل مع مدراء الهيئات جاءت تلبية لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان الذي وجه بزيارة الموصل والاطلاع عن قرب على واقع المدينة). كما أكد ياسين (أهمية العمل بنظام الزوجي والفردي مع رفع حصة سيارات التاكسي الى خمسين لترا مع إيقاف العمل في الوقت الحالي بالبطاقات الوقودية لانتفاء الحاجة لها) مشيرا الى ان (الشركة رفعت حصص المولدات الى عشرين لتر لكل كي في مع رفع حصة المولدات التابعة للمؤسسات الصحية)، مطالبا المحافظة (بتخصيص قطع اراضي لانشاء محطات حكومية متكاملة) متعهدا ايضا (بسد احتياجات المحافظة من مادة الأسفلت وبالآجل). من جهته شكر المرعيد زيارة الوفد مبينا ان (الزيارة مهمة للاطلاع على واقع المحافظة)، مثمنا جهود (وزارة النفط في اعادة الحياة الى مدينة الموصل).

وأعلن المتحدث باسم وزارة النفط عن التوقيع اليوم الأربعاء على مذكرة التفاهم الخاصة باستثمار غاز ارطاوي بين شركتي غاز الجنوب وهنويل الأمريكية بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط. وقال عاصم جهاد في بيان ان (هذه المذكرة التي تتحول لاحقاً الى عقد تهدف الى استثمار الغاز من خمسة حقول نفطية). واوضح ان المذكرة (تأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول محافظة البصرة، بهدف تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة).