تهنئة لاهلنا الصابئة المندائيين بمناسبة عيد راس السنة المندائية

تهنئة
رفيقات ورفاق منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا
يقدمون التهاني الحارة لاهلنا الصابئة المندائيين بمناسبة عيد راس السنة المندائية
(دهوا ربا )
متمنين لاهلنا المندائيين السلام والاستقرار والازدهار وكل عام وانتم بخير
16-07-2019
تهنئة
رفيقات ورفاق منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا
يقدمون التهاني الحارة لاهلنا الصابئة المندائيين بمناسبة عيد راس السنة المندائية
(دهوا ربا )
متمنين لاهلنا المندائيين السلام والاستقرار والازدهار وكل عام وانتم بخير
16-07-2019
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