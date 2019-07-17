جميع ثورات العراق كانت طائفية عنصرية فاشلة.؟

لالالالالالالالا أتذكر قيام ( أول ) أنتفاضة أو ثورة شعبية جماهيرية عامة للشعب العراقي وقبل تشكيل ( المملكة ) الدولة والجغرافية والحدود الحالية لهم في عام 1920م وكيفية وأسباب قيام ( الثاني ) ثورة لهم في يوم ( 14 / 7 / 1958م ) لكنني أتذكر ومثل هذا اليوم 17 / 7 / من العام 1968م جيدآ عندما سمعت من جهاز ( الراديو ) عن قيام ثورة طائفية عنصرية بعثية عفلقية بكرية صدامية تكريتية مقبورة الآن…………………..

هذا العنوان والمضمون ستكون على شكل ( أسئلة ) عامة وموجهة الى جميع العراقيين وهما وهل كانت ( جميع ) الثورات العراقية الماضية وأعلاه وممكن أن تحدث القادمة وأدناه كانت ( صادقة ) النيات والأهداف والتعاون المشترك بين جميع القوميات والأديان والطوائف العراقية الكثيرة والمتعددة التسميات اليوم………….

أم كانت وفعلآ ثورات طائفية وعنصرية ومقلوبة ومعاكسة والنتيجة كانت ( سراب ) وستكون السراب وخيبة الأمل وأن بقي ( جميع ) الشعب العراقي على جهله القومي والديني والطائفي والعشائري والفوضوي بهوساته وأهازيجه ( الفارغة ) والسكوت على ( اللصوص ) وسارقي ومارقي أموالهم وخيراتهم الجوية والأرضية والبحرية …………………..

ماهي أهم وأجمل وأقبح وأخطر وأفشل نتائج ثوراته الماضية…………………….؟

1.عندما نقرأ ونسمع قصص وأحاديث ونشاهد لقطات فيديوية عن قيام أول أنتفاضة وثورة مزعومة لعموم الشعب العراقي ضد ( الأحتلال ) البريطاني لهم وحسب ماهو موجود ومكتوب على هذه المواقع الألكترونية المحترمة وأدناه …………….

أ.الأحتلال ……………..https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

ب. ثورة العشرين الفاشلة ……………….https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86

سنسمع عن أول ( أهانة ) وفشل لهم وجميعآ عندما وافقوا أن يكون المرحوم ( فيصل ) الأردني الأصول ملكآ لهم .؟

بعبارة لم تكن هناك ( رجل ) عراقي مستحق أن يكون ( رجل ) و ملكآ على شعبه.؟

2.ثورة 14 / 7 / 1958 ضد ( الملك ) الأردني وقتله وقتل عائلته وخيانة الجميع الذين قاموا بتلك الثورة وضد بعضهم البعض وحسب ماهو موجود وأدناه …..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

3.ثورة اليوم 17 / 7 / 1968م وأهم وأقبح وأفشل نتائجها وحسب ماهو موجود وأدناه …

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_17_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_1968

وهذه مهازل صدام التكريتي وأدناه ……………

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86

4.وأخيرآ وليست آخرآ ماذا حصل وأستفاد العراقيين من ( اللحايا ) والعمائم الدينية والطائفية وكافة بعد سقوط ذلك النظام البعثي الصدامي المجرم في يوم 9 / 4 / 2003م ولحد اليوم.؟

سوى ( الجهل ) والتأخر والعودة الى العصور الظلامية والتخلف والسرقة وكل شئ قبيح ….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 17.7.2019