حمورابي تواصل أعمالها في مشروع طريق ديوانية -عفك –آل بدير المرحلة الثانية

تُواصل الملاكات الفنية والهندسية في شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة اعمالها في مشروع اكساء طريق عفك – ال بدير في محافظة الديوانية المرحلة الثانية بعد انجازها 20كم الى مدخل مدينة عفك وصاحب العمل دائرة الطرق والجسور في الديوانية تواصل الشركة اعمالها في مقطع عفك –ال بدير حيث وصلت الاعمال

1- الترابية 368,365م3 من اصل 450,000م3

2- فرش طبقة ما تحت اساس 59,533 م3 من اصل 130000م3

3- فرش طبقة الاساس القيري 115,575م2 من اصل 300,000م2

4- فرش طبقة رابطة سمك (7) سم 104,793م2 من اصل 280,000م2

5- فرش طبقة سطحية 91,575م2من اصل 275,000م2

6- اعمال القناطر الانبوبية بطول 1393م.ط كما تم صب ركائز جسر عفك بطول كلي 351م.ط وصب خرسانة تعمية بكمية 71م2 مع انجاز اعمال صب خرسانة لسطح الجسر وبكمية 208م3 ووصلت نسبة الانجازالكلية للمشروع 67% هذا ما اوضحه السيد المدير العام المهندس سعد الدين محمد امين كما اضاف قائلا ان شركة (حمورابي العامة للمقاولات الانشائية) الشركة العريقة العراقية المتخصصة بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور منذ تاسيسها في عام 1988 ولحد الان شقت ونفذت الاف الكيلومترات من الطرق ومئات الجسور باسلوب التنفيذ المباشر والشركة تمتلك ثلاثة وعشرين معملا للاسفلت وسبعة عشر خباطة كونكريت مركزية بالاضافة الى معمل للانابيب بمختلف القياسات وهناك شواهد عديدة لانجازات الشركة المتميزة

ومنتسبي الشركة وهم ينفذون اعمالهم يملؤهم حب العمل والاخلاص له لأجل بناء وطنهم كما وان الادارة العليا في الشركة تحرص دوما على ان تكون دائما في طليعة العاملين وهي تستخدم وسائل التخطيط الحديثة وبرامج العمل المتجددة لمشاريعها لتعزيز شبكة الطرق والجسور في وطننا الغالي كما ان الشركة تقوم باعمال الصيانة للمئات من مشاريعها التي تطرز خارطة الوطن.