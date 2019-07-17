صرف موازنات المحافظات

ونبقى في المسار الديمقراطي العراقي المتكسر والملتوي والمتعرج والمقطوع ، مادام لابديل عن العملية السياسية الصفقاتية الجارية .
فبعد أن تنتهي كل انتخابات وتصعد مجالس المحافظات الى الكراسي المنصوبة لمباشرة العمل ، وتأتي الموازنة من الحكومة المركزية والاتحادية، تكاد تنقطع هنا العلاقة مع الناس الذين انتخبوا وصفقوا وركضوا من اجل الفائزين.
من أولى علامات الديمقراطية ، الشفافية في الموازنات وآليات الصرف . هنا يجب أن تكاشف ادارات المحافظات المواطنين بخريطة صرف الموازنة وكم خُصص للمركز والاقضية والنواحي والبلدات بشكل تفصيلي، مبرر بشكل واف في حال الزيادة والنقصان.
أما المحافظات المنكوبة فهذه لها وضع اكثر دقة ، وتستلزم الشفافية العالية في ايضاح خرائط التخصيصات المالية لكل مرفق في المحافظة .
لماذا لا يظهر المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات في ندوات تلفزيونية مع وجوه اجتماعية واقتصادية في مناقشات مستفيضة عن مجالات الصرف وحاجة المدن بحسب تفاصيل كثيرة هم أدرى بها ، لتكون الصورة واضحة أمام الناس . أليست هي موازنات مخصصة من الدولة واخر تأتي من الايراد المحلي لكل محافظة لتصرف علناً في المحافظات ، فلماذا السرية إذن؟.
هذا طريق سليم لمن يريد أن يعبر بالمحافظة الى بر الأمان، ويتخلص من التهم التي من الممكن ان تلاحقه شخصياً او تلاحق اقرانه في مجلس المحافظة بما يلحق العار بجميع الهيكل الاداري