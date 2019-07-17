عاشق اللوم

عبد صبري أبو ربيع

اللوم لا يفيد يــــا عاشق اللوم ِ

إنهم ينامون على صمت القوم ِ

يـــأكلون من لحمي

ويشربون من دمي

جيوبهم ملأت بالدولار والدرهم ِ

منتفخــون البطـن مبتسموا الفم ِ

لا يعرفون وطناً ولا هَم ِ

لا وطنٌ مُجــزء ومقسم ِ

جسم ٌ واحد بالحب مفعم ِ

والمعتقدات فقط على الرسم ِ

والمُترفون بلا قيـــدٍ ولا ظلم ِ

والضعفاء متعبون من السقم ِ

توحدي جموع الشعب على القسم ِ

وأحرقي الليـــل وحطمي كل قمقم ِ

فـطائــر الليـــل بيــن الأنجم ِ

وأسراب التمني عند الخصم ِ

قلت لها لم لا تدمدمي ؟

عسى أن تفتح الأبواب وتهدم ِ

الناس ُ نيــــام على أسـود نُوم ِ

والغير ينعمُ من كان قريباً من المتحكم ِ

ويبقـــى الفقيـر بـــــلا أمـــل ٍ ولا مغنم ِ

ويطير فرحاً جاهلٌ متنعم ِ

أفبهذا الحكم ينــام المُكلم ِ

فكل ليل ٍ يأتيه فجر ٌ أدهم ِ