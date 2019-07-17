عبد المهدي يكشف عن أمر ابلغه مسرور بارزاني بشأن المسائل العالقة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم الثلاثاء، وجود نية حقيقية لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “رئيس اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اكد وجود نية حقيقية لحل المسال العالقة في اطار الدستور العراقي”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل بمكتبه الرسمي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة اقليم كوردستان، مجددا التهنئة لمسرور بارزاني بانتخابه رئيسا لحكومة الاقليم، ومؤكداً بان الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا.

من جهته اكد بارزاني حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة، مؤكدا استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور.