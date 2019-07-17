كتلة المؤتمر الوطني: اصبحنا 14 نائباً داخل قبة البرلمان

أعلن رئيس كتلة المؤتمر الوطني العراقي النيابية آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، وصول الكتلة الى 14 نائباً داخل قبة البرلمان بعد أن بدأت بخمسة نواب.

وقال حبيب “أعلن اليوم ان كتلة المؤتمر الوطني العراقي في مجلس النواب في دورته الحالية وصلت إلى أربعة عشر نائبأً”.

وأضاف “قريبا ننشر الأسماء بما يليق بهم والمؤتمر”.

وكانت قد بدأت كتلة المؤتمر الوطني العراقي الانتخابات الاخيرة بخمسة نواب داخل قبل البرلمان قبل ان تصل إلى 10 قبل أكثر من اسبوعين لتستقر الان الى 14 نائباً.