محافظ البصرة يوافق على تظاهرات الحكمة ويحدد شرطاً واحداً

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاربعاء 17 تموز 2019، موافقته على اقامة التظاهرات التي دعا اليها تيار الحكمة، الجمعة المقبلة، فيما أكد ضرورة أن يكون المتظاهرين من ابناء المحافظة حصراً.

وقال العيداني في بيان، ان “الأمين العام لتيار الحكمة في البصرة غسان الشويلي قدم طلب رسمي الى الحكومة المحلية يطلب فيه الموافقة على تحديد مكان مخصص لتظاهرات تيار الحكمة في المحافظة”.

واضاف انه “لن يمانع بإقامة التظاهرات السلمية كونها حق كفله الدستور والقانون العراقي شرط اعلام الجهات الامنية بمكان وزمان التظاهرات لكي يتم توفير الامن للمتظاهرين”.

وطالب محافظ البصرة، “كافة المتظاهرين بالتعاون التام مع مختلف صنوف القوات الامنية في البصرة للحفاظ على سلمية التظاهرات ومؤسسات الدولة في داخل مدينة البصرة”.

وكان تيار الحكيم، قد دعا السبت (13 تموز 2019)، الى تظاهرة مليونية في محافظة البصرة، يوم الجمعة المقبلة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديو يظهر فيه، افراد من تيار الحكمة، وهم يدعون انصارهم، لتظاهرة مليونية في البصرة، يوم الجمعة المقبلة.