محكمة ايطالية تقضي بسجن رجل دين كوردي عراقي 12 عاما

قضت محكمة ايطالية بسجن نجم الدين فرج المعروف بـ”ملا كريكار” مؤسسة جماعة ” انصار الاسلام”.

وبحسب قناة “راي نيوز” الايطالية، فأن المحكمة قضت بحكم ملا كريكار بالسجن 12 عاما، على خلفية 5 تهم تتعلق بالارهاب.

ويأتي الحكم بعد تهم وجهتها السلطات الايطالية لرجل الدين الكوردي المتشدد بالضلوع في تأسيس شبكة ارهابية والتخطيط لاعمال عنف عبر اشخاص يحملون جنسيات اوروبية.

من جانبه نفى محامي كريكار، جميع التهم الموجهة ضد موكله، مؤكدا انه سيلجأ الى للطعن بقرار المحكمة.