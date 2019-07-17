مسؤول عراقي يحصل على درجة علمية متميزة في بحث عن تقرير مصير اقليم كوردستان

ناقش المستشار (ياسين محمد دحام ) يوم الثلاثاء بحثه الموسوم (الفصل بين حق تقرير المصير ومبدأ وحدة وسلامة اراضي الدولة -دراسة تطبيقية عن اقليم كوردستان ).
وقدّم “دحام” بحثه لنيل درجة وزير مفوض ، من معهد الخدمة الخارجية -وزارة الخارجية العراقية.
وتألفت لجنة البحث من كل من:
1- أ.د. زيد عدنان محسن (رئيساً)
2- أ.م.د.ياسر علي ابراهيم (عضواً)
3- أ.م.د.عبد العظيم جبر حافظ (عضواً)
4- م.د مصطفى ناجي واحد (عضواً)
5- م .د. محمد صبري (مشرفاً)
وقد حصل المرشح على تقدير (جيد جداً عالي )
يذكر ان اقليم كوردستان اجرى في 25/9/2017 استفتاء ايدّ فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.