مسرور بارزاني من بغداد: سنكثف الحوارات ونحتكم للدستور لتحقيق امرين

اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومته ترغب بتكثيف الحوارات مع الاطراف السياسية في العاصمة بغداد وصولا لحل المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد.

واكد صالح أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البنًاء لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة، معرباً عن ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي.

من جانبه، أعرب بارزاني عن رغبة حكومته بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وبدأ وفد حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء زيارة الى العاصمة بغداد، ويتألف الوفد الذي يرأسه مسرور بارزاني، من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.