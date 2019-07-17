نائب : هناك “سر” في وزارة الاتصالات !

كشف النائب عن تحالف “الاصلاح والاعمار” علي البديري ، اليوم الأربعاء ، عن وجود سر في وزارة الاتصالات العراقية.

وقال البديري، : “رغم فشل وزارة الاتصالات طيلة السنوات السابقة، في تقديم خدمات جيدة الى المواطنين، فيما يتعلق بالهواتف النقالة او الانترنيت، ورغم سعي مجلس النواب بدروته السابقة، الى استجواب وزير الاتصالات واقالته، لكنه فشل بسبب الضغوطات والتدخلات السياسية”.

مبيناً بالقول ” يعمل بعض النواب في الدورة البرلمانية الحالية على استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي، لنفس الخلل الموجود ، وكذلك نفس الشبهات والمؤشرات ، لكن ايضا التدخلات السياسية تمنع ذلك “. مردفاً ” هناك سر، لا يعرفه احد في وزارة الاتصالات، الا الجهات السياسية المتنفذة، المستفادة من الصفقات”.