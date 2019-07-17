Posted on by

نرجو لفت انتباهكم بخصوص الاحتفالية الخاصة بثورة الرابع عشر من تموز المجيدة،

الى كافة الاخوات والاخوة
نرجو لفت انتباهكم بخصوص الاحتفالية الخاصة بثورة الرابع عشر من تموز المجيدة،
ومن خلال توقعات الانواء الجوية وحسب ماهو متوقع سوف يكون الجو غير مناسب لاقامة احتفالنا على حدائق الزاودربارك.
وبموجب ذلك ولسوء الحالة الجوية واحتمال تساقط الامطار سوف يقام الاحتفال الخاص بهذة المناسبة على قاعة جمعية النساء العراقيات وكما مدون ادناة :
O3 Zaanstraat 25
2515 TM Den Haag
يبدأ الاحتفال عند الساعه الثاني ظهرا.
نستمتع معا ونحتفل على انغام الموسيقى. (DJ)
سيكون هناك أيضا العاب مسلية وترفيهية.
لكم الخيار بجلب ماترغبون به من الطعام لكي نتشارك معا العشاء.
تتوفر المشروبات الحارة والباردة وبعض الحلويات.
ملاحظه : يرجى عدم جلب المشروبات الكحولية

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close