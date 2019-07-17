الى كافة الاخوات والاخوة

نرجو لفت انتباهكم بخصوص الاحتفالية الخاصة بثورة الرابع عشر من تموز المجيدة،

ومن خلال توقعات الانواء الجوية وحسب ماهو متوقع سوف يكون الجو غير مناسب لاقامة احتفالنا على حدائق الزاودربارك.

وبموجب ذلك ولسوء الحالة الجوية واحتمال تساقط الامطار سوف يقام الاحتفال الخاص بهذة المناسبة على قاعة جمعية النساء العراقيات وكما مدون ادناة :

O3 Zaanstraat 25

2515 TM Den Haag

يبدأ الاحتفال عند الساعه الثاني ظهرا.

نستمتع معا ونحتفل على انغام الموسيقى. (DJ)

سيكون هناك أيضا العاب مسلية وترفيهية.

لكم الخيار بجلب ماترغبون به من الطعام لكي نتشارك معا العشاء.

تتوفر المشروبات الحارة والباردة وبعض الحلويات.

ملاحظه : يرجى عدم جلب المشروبات الكحولية