نيجيرفان بازاني يبحث مع وفد روسي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، قدم ماكسيموف تهانيه وتهاني سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، وميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية، لـ نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمه مهام منصبه رئيساً لإقليم كوردستان، وتمنى له النجاح، وفق بيان لرئاسة الإقليم طالعته (باسنيوز).

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره للسفير الروسي وحمله تحياته إلى وزير الخارجية الروسي ونائبه.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان وروسيا، وعلى حل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن استعداد إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة مع بغداد، منوهاً بالصدد إلى زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد يوم أمس.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان أوضاع الشرق الأوسط ومجموعة مواضيع ذات صلة بالأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان.