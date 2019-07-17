وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم يزور بغداد ويلتقي الرئاسات الثلاث

اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي.

وأفاد المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تابعته (المدى) أن الأخير “استقبل بمكتبه الرسمي، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له”. وأضاف البيان ان “رئيس مجلس الوزراء رحب بتشكيل حكومة اقليم كردستان وهنأ مسرور بارزاني بانتخابه رئيسا لحكومة الاقليم”.

واكد عبد المهدي ان “الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا”.

من جهته اكد بارزاني “حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا لحكومة الاقليم”، مؤكدا “استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور”. كما زار الوفد الكردي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحث معه الملفات المشتركة .

ويتألف الوفد من رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني ونائبه قوباد الطالباني، وزير العدل فرصت أحمد، وزير الداخلية ريبر أحمد، وزير المالية آوات شيخ جناب، وزير البيشمركة شورش إسماعيل، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم.

وفي وقت سابق من يوم أمس زار الوفد الكردي رئيس الجمهورية برهم صالح. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له. وأضاف أن صالح “أكد أهمية تنسيق الرؤى المشتركة واعتماد لغة الحوار البناء لحل القضايا العالقة كافة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة”.

كما أعرب رئيس الجمهورية “عن ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية للارتقاء بمستوى العلاقات، وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات للشعب العراقي”. من جانبه، أعرب مسرور بارزاني “عن رغبة حكومته بتكثيف الحوارات والاحتكام الى الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية”. وتابع البيان أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي”.