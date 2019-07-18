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اردوغان يدين الهجوم “الشنيع” في اربيل: نواصل الجهود للوصول السريع للمنفذين

ادان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ما وصفه بالهجوم الشنيع الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية باربيل.
وقال اردوغان، “نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور بسرعة على منفذي الهجوم”.
واعلن اسايش اربيل، مقتل موظف في القنصلية التركية ومواطن بهجوم مسلح داخل مطعم في عاصمة الاقليم.
وتابع البيان “في الوقت ذاته، نود ان نطمئن اهالي اربيل وخصوصاً الدبلوماسيين، اننا لن نمسح لاي احد بزعزعة الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان، وفتحتنا تحقيقاً في الحادث وسينال الجناة عقابهم العادل”.

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