الجراحة وراء تأجيل عقد دياكيه

كشف إبراهيم دياكيه، أن العين قدم له عرضاً قبل نهاية الموسم لتجديد عقده، إلا أن إجراءه عملية في الظهر، تسبب في تأجيل التوقيع، وقال: «زملائي في الفريق والإدارة يعلمون ذلك، العين لم يرفض أبداً تجديد عقدي، واتفقنا على الحديث بعد العملية».
كشف إبراهيم دياكيه، أن العين قدم له عرضاً قبل نهاية الموسم لتجديد عقده، إلا أن إجراءه عملية في الظهر، تسبب في تأجيل التوقيع، وقال: «زملائي في الفريق والإدارة يعلمون ذلك، العين لم يرفض أبداً تجديد عقدي، واتفقنا على الحديث بعد العملية».
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