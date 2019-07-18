الجراحة وراء تأجيل عقد دياكيه

كشف إبراهيم دياكيه، ‏أن العين قدم له عرضاً قبل نهاية الموسم لتجديد عقده، إلا أن إجراءه عملية في الظهر، تسبب في تأجيل التوقيع، وقال: «زملائي في الفريق والإدارة يعلمون ذلك، العين لم يرفض أبداً تجديد عقدي، واتفقنا على الحديث بعد العملية».