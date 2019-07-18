النـص :

التخطيط تشكّل خلية لمتابعة إنجاز خطط جديدة في المحافظات

الجزائري يتفقّد مشروع مجاري اللطيفية الستراتيجي

بغداد – قصي منذر

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري قرب افتتاح مشروع مجاري اللطيفية الاستراتيجي.

وأشار الجزائري خلال زيارته الميدانية للمشروع انه (يعد من المشاريع المهمة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1000 متر مكعب في الساعة ومجهز بأربعة مضخات عملاقة للأمطار والصرف الصحي وبطول شبكات تصل الى 100 كيلو متر).

انشاء مدارس

وأضاف ان (المحافظة أدرجت إنشاء ثمانية مدارس جديدة لمنطقتي اللطيفية واليوسفية فضلا عن مشاريع أخرى لاكساء الطرق داخل وخارج حدود بلدية اللطيفية تأتي ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا).

وشكلت وزارة التخطيط خلية عمل لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمصادقة على خطط المشاريع الجديدة والمدارس للمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان امس ان (الخلية تألفت برئاسة الوكيل الفني للوزارة، وعضوية مدير عام الاستثمار الحكومي ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات ومعاون مدير عام القطاعات وعدد من رؤساء الاقسام).

وأضاف ان (تشكيل هذه الخلية جاء، في إطار مساعي وتوجهات الوزارة لتسهيل الإجراءات واختصار الزمن لإنجاز الخطط السنوية في وقت مبكر، لتمكين الحكومات المحلية من تنفيذ خططها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وبالتالي ضمان توفير الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل)، مضيفا ان (الوزارة سبق ان صادقت على خطط المشاريع المستمرة لجميع المحافظات في وقت مبكر من هذا العام، الأمر الذي اسهم في استئناف العمل في الكثير من تلك المشاريع).

وأشار الى ان (اغلب المحافظات قدمت خططها لهذه المشاريع، وقد اشّرت الوزارة عددا من الملاحظات الفنية بشإن عدد من تلك الخطط بغية استكمالها من قبل الجهات المعنية في اسرع وقت ممكن، ليتسنى للوزارة المصادقة عليها ومن ثم إطلاق التخصيصات المالية و تمت المصادقة على الخطط المكتملة).

وبين ان (المحافظات التي أرسلت خططها لبناء المدارس والمشاريع الجديدة لعام 2019 هي الانبار، البصرة، صلاح الدين، النجف، بغداد، واسط، المثنى، بابل، ذي قار، وكركوك).

موضحا ان (بعضا من المحافظات المذكورة قد تمت المصادقة على خططها، لاسيما الخاصة بالمدارس وارسلت الى وزارة المالية لاطلاق الصرف وبعضها قيد التدقيق وبعضها الاخر تم تأشير عدد من الملاحظات بشأنه وعلى المحافظات المعنية معالحة تلك الملاحظات واعادة الخطة الى الوزارة بالسرعة الممكنة).

ودعا الهنداوي (محافظات ديالى ونينوى وكربلاء وميسان والديوانية الى الإسراع في انجاز خططها للمشاريع الجديدة وإرسالها الى وزارة التخطيط لاقرارها)، مشددا على ان (إجراءات الوزارة سريعة ويسيرة بعيدة عن التعقيد فضلا عن ان ابوابها مفتوحة أمام جميع المحافظات على مدار الوقت، لمعالجة أي اشكالية او ملاحظة بشأن الخطط السنوية”.

ولفت الى ان (التخصيصات المالية للمشاريع الجديد سيتم اطلاقها خلال الايام القريبة المقلة بعد استكمال إجراءات المصادقة على الخطط السنوية)، مشيدا بـ (التعاون الجيد الذي تبديه مجالس المحافظات والمحافظين مع وزارة التخطيط واستجابتها لمعالجة أي ملاحظات بشأن المشاريع واليات الادراج).

وشدد على (ضرورة الاسراع في انجاز الخطط من قبل الحكومات المحلية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على سرعة إكمال الإجراءات الخاصة بالإعلان والإحالة والشروع بتنفيذ الخطط التي تتضمن بناء المدارس والمشاريع الجديدة في قطاعات الماء والمجاري وإكساء وتبليط الشوارع ، بالإضافة الى مشاريع اعادة الاستقرار ، وتأمين متطلبات العودة الطوعية للنازحين)