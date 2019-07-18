الخارجية العراقية تدين هجوم اربيل: ننسق مع الجهات الرسمية

ادانت الخارجية العراقية الهجوم المسلح الذي استهدف دبلوماسيا باربيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان، “ندين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل ومعه مرافقاً عراقياً وتسبب باصابة شخص واحد”.

واضاف، “مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث”.

واعلن اسايش اربيل، مقتل موظف في القنصلية التركية ومواطن بهجوم مسلح في عاصمة الاقليم.

وذكر بيان لمديرية الاسايش، “وقع هجوم مسلح داخل مطعم في اربيل، وللأسف اسفر الهجوم عن مقتل موظف بالقنصلية التركية ومواطن، بينما اصيب شخص اخر”.

وتابع، “في الوقت ذاته، نود ان نطمئن اهالي اربيل وخصوصاً الدبلوماسيين، اننا لن نمسح لاي احد بزعزعة الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان، وفتحتنا تحقيقاً في الحادث وسينال الجناة عقابهم العادل”.