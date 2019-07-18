القاضي فائق زيدان يزور مركز المعلومات في السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

بغداد / إعلام القضاء

زار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ٧/ ٢٠١٩ مركز الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية الإيرانية.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “القاضي فائق زيدان والوفد القضائي المرافق له استمع إلى شرح واف من قبل رئيس مركز الإحصاء والمعلومات السيد حميد شهرياري عن نظام العدالة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات في السلطة القضائية الإيرانية”.

وأضاف البيان أن “القاضي فائق زيدان تجول والوفد المرافق له في أروقة المركز واطلع على طبيعة سير العمل فيه وعلى آخر ما توصل المركز في تكنولوجيا المعلومات”.

واكد البيان ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى أبدى الرغبة في التعاون مع الجانب الايراني للاستفادة من خبرات المركز والعاملين فيه”.