القرعة تضع العراق بالمجموعة الثالثة والمنتخب يقص شريط المباريات أمام البحرين

ملعب البصرة يحتضن مواجهات أسود الرافدين في تصفيات آسيا ومونديال الدوحة بغداد – قصي حسن اوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي اقيمت امس الاربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني العراقي في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران والبحرين وهونك كونك وكمبوديا. وبين الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، أنه ابلغ نظيره الآسيوي، أن ملعب البصرة الدولي سعة 65 الف متفرج سيكون أرض المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فالح موسى إن الاتحاد العراقي أشعر نظيره الآسيوي أن ملعب البصرة الدولي سيحتضن مباريات المنتخب الوطني التي تقام على أرضه، وأن الاتحاد اختار ملعب البصــــــــرة كونه الملعب الأكبر في العراق وبإمكانه احتضان المبــــــــــاريات الرســـــــــمية المهمة بعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وسيبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب البحريني في الخامس من شهر ايلول المقبل في المنامة، فينا سيضيف العراق منتخب هونك كونك في العاشر من شهر تشرين الاول 2019 وسيواجه كمبوديا خارج ارضه منتصف تشرين الاول، وسيستقبل المنتخب الايراني في الـ14 من شهر تشرين الثاني، والمنتخب البحريني في الـ19 من شهر تشرين الثاني، وستقام اللقاءات الثلاث المتبقية خلال 2020 حيث يحل منتخبنا ضيفا على هونك كونك في الـ31 من شهر اذار المقبل ويضيف منتخب كمبوديا في الرابع من شهر حزيران المقبل، وسيجمع اللقاء الاخير العراق مع ايران في طهران في التاسع من شهر حزيران 2020. تشكيلة اولية واختار المدير الفني لاسود الرافدين سريتشكو كاتانيتش السلوفيني تشكيلة اولية للمنتخب العراقي مكونة من 44 لاعبا قبل خوض غمار بطولة غرب اسيا التاسعة للمنتخبات الوطنية التي ستقام في العراق خلال المدة من الثاني ولغاية الـ14 من شهر اب المقبل، وضمت التشكيلة كلا من محمد حميد وجلال حسن ومحمد صالح وعلي كاظم وعلي عدنان وفرانس بطرس وضرغام اسماعيل ونجم شوان واحمد ابراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق ورعد فنر ومنعم جابر وعدي شهاب ومصطفى ناظم وعلي فائز وعلاء مهاوي ومصطفى محمد وسامح سعيد وصفاء هادي وبشار رسن واسامة رشيد وكرار نبيل ومحمد قاسم وابراهيم بايش ومهدي كامل ووسام سعدون واحمد فاضل وريوان امين واحمد ياسين ومازن فياض وهمام طارق واحمد جلال ومحمد خضر ونياز محمد وحسين علي وامـــــــجد عطوان وجستن حكمت ومحمد داود ومهند علي وعلاء عباس وايمن حسين ومهند عبد الرحيم ومروان حسين. وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، ان المدرب السلوفيني كاتانيتش يعول على مباريات غرب آسيا لتكون محطة إعداد مهمة للفريق قبل الشروع في تصفيات كأس العالم 2022 وأن مباريات غرب آسيا ستكون خارج أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبالتالي قد لايلتحق عدد من اللاعبين المحترفين بالفريق، وستكون الفرصة الأخيرة لعدد من اللاعبين المحليين والشباب الذين قد تتم دعوتهم للبطولة. وأشار إلى أن بطولة غرب آسيا هي المحطة الأخيرة للمدرب للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب التي سيدخل بها تصفيات كأس العالم، وبالتالي ستكون فرصة للجميع لإثبات الذات. ويترأس المنتخب العراقي المجموعة الاولى لبطولة غرب اسيا التي ستقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي الى جانب منتخبات سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، وتحتضن اربيل لقاءات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية والكويت والبحرين والاردن. وكانت اخر مباراة خاضها المنتخب العراقي أمام تونس وخسرها بهدفين دون رد. قرعة آسيا وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات الصين وسوريا والفلبين وجزر مالديف وغوام في المجموعة الاولى، فيما تالفت المجموعة الثانية من أستراليا، الأردن، الصين تايبيه، الكويت ونيبال والمجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ وكمبوديا والمجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة والمجموعة الخامسة: قطر، عمان، الهند، أفغانستان وبنغلاديش والمجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار ومنغوليا والمجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا وأندونيسيا والمجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان وسيريلانكا. وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، شملت كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، سوف تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال المدة من الـ 5 من ايلول 2019 وحتى الـ 9 من حزيران 2020. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. وفي حالة تصدر منتخب قطر لمجموعته، فإن أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني تحصل على بطاقات التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم. في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تتنتقل للنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين. وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ الـ 14 من حزيران الماضي كالتالي: المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، والصين. المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، والأردن. المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، والفلبين. المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت، وماليزيا. المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، وسريلانكا.