القرعة تضع العراق في مجموعة متوازنة بتصفيات كأس العالم

سُحبت ظهر اليوم الاربعاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور القرعة المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا، تم توزيعها على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين.

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، مالديف، غوام

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا

المجموعة الرابعة: السعودية، أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة

المجموعة الخامسة: قطر، عمان، الهند، أفغانستان، بنغلاديش

المجموعة السادسة: اليابان، قرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، أندونيسيا

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا

وتقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 9 حزيران/ يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “المجموع 12 فريقًا” إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تتنتقل للمنافسة إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.